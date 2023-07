Erba naturale per il campo La Serra Parte il restyling da 500mila euro

Assegnati i lavori per la ristrutturazione del campo sportivo de La Serra a Carmignano.

Nei mesi scorsi, il Comune aveva aperto una procedura di appalto del valore di 500.000 euro e al bando hanno partecipato ben 124 aziende: di queste 10 sono state invitate a presentare offerta e solo una, la "Appalti srl" di Agropoli ha fatto una proposta offrendo il ribasso del 18,26% pari a 346.702 euro, al netto dell’Iva.

Quindi alla ditta Agropoli srl è stato affidato l’appalto dell’impianto sportivo. I lavori a La Serra consistono nella ristrutturazione del centro con rifacimento del manto da gioco in erba naturale, efficientamento del sistema di illuminazione, abbattimento delle barriere architettoniche dei servizi igienici e delle aree adibite a verde.

Il Comune di Carmignano finanzierà l’intervento con 323.336 euro utilizzando un contributo della Regione Toscana assegnato nel 2022, inoltre 55.127 euro verranno stanziati grazie a un mutuo preso dal Comune alla Cassa Depositi e Prestiti.

Questo progetto risale allo scorso anno e fa parte di un restyling che il Comune sta attuando sui campi sportivi e quello della Serra presentava urgenza per vari lavori.

Il precedente intervento di manutenzione straordinaria al campo sportivo comunale a La Serra che si trova in via Meazza, furono eseguiti nel 2019 e riguardarono l’area degli spogliatoi e delle docce della struttura che è frequentata da alcune società giovanili. Sempre in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, il Comune di Carmignano ha approvato un ulteriore progetto esecutivo da circa 70.000 euro.

Si tratta di un intervento che consiste nella messa in sicurezza della sede stradale e nell’abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via Il Pino e di alcuni tratti della via Baccheretana a Seano, ancora privi di scivolo per facilitare le persone disabili.

La spesa complessiva stimata per l’operazione è 71.400 euro che verranno finanziati in questo modo: 30.000 euro con contributi ministeriali assegnati per gli anni 2022 e 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano e per i restanti 41.000 euro che arriveranno tramite fondi di bilancio dell’amministrazione.

Maria Serena Quercioli