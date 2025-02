Emma, un nuovo volto in tv. Grazie a "Le onde del passato"

Quando si dice che il mondo è piccolo. La sua concittadina, Vittoria Mangani, l’ha conosciuta un anno fa sul set durante le riprese all’isola d’Elba. "Abbiamo scoperto di avere la dentista in comune", ride Emma Bianchi, classe 2004, diplomata al liceo classico europeo del Convitto Cicognini. C’è anche lei, insieme a Vittoria, a portare un po’ di Prato nella fiction "Le onde del passato". Una carriera che l’ha indirizzata verso la recitazione fin da quando frequentava la scuola di musical "Arteinscena" al Politeama Pratese. È lì, nel 2018, che Emma ha mosso i primi passi su un vero palcoscenico: quella della serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi, in questo periodo in onda su Canale 5, è la prima esperienza televisiva. Sul piccolo schermo interpreta il personaggio di Lucrezia, "un personaggio sempre presente – come racconta la giovane attrice – che fa da trait d’union fra tutti gli altri che muovono i fili della storia". Oggi Emma vive a Roma, dove si divide fra lo studio e il lavoro di cameriera per pagarsi la formazione, fra un provino e l’altro: frequenta la scuola di formazione teatrale e cinematografica "Point zero", con Lucrezia Guidone e Ivan Alovisio. Sogni e ambizioni insieme a tanto sacrificio che non fa certo paura a Emma. Anche quando abitava a Prato, dove vive ancora la sua famiglia, la giovane ha avuto esperienze come cameriera in alcuni locali del centro. Sul suo curriculum c’è anche un seminario su libere improvvisazioni teatrali sul tema della guerra con Oscar De Summa (in scena al Metastasio la prossima settimana) ed Enrico Lombardi.

Fra teatro, cinema e televisione, Emma non ha dubbi su cosa scegliere. "Voglio continuare a fare teatro e mi piacerebbe farlo anche all’estero". Il sogno nel cassetto? "Un film con Luca Marinelli". L’attrice è raggiante: in questo periodo tanti amici e conoscenti di Prato l’hanno notata sul piccolo schermo. E pensare che il suo talento è sbocciato alle scuole medie, sui banchi del Convitto Cicognini. Emma vestiva i panni di Sophie, la protagonista del musical "Mamma mia!", che fu anche uno spettacolo di beneficenza. "È lì che scattò la scintilla per questo mondo", ricorda Emma. Intanto la vedremo domani in prima serata su Canale 5, per la terza puntata de Le onde del passato.

Maria Lardara