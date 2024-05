Elezioni, una girandola di incontri. Si accende la sfida nella vallata

Periodo ricco di appuntamenti in Vallata per le elezioni di giugno con nove liste che si presentano nei tre Comuni.

Gran parte dei candidati hanno già iniziato a fare incontri sul territorio, altri iniziano questa settimana. Silvano Agostinelli, di "Vaiano per noi" incontrerà la cittadinanza venerdì alle 21 alla Spola d’Oro alla Briglia: al confronto saranno presenti anche i candidati delle altre liste. Primo Bosi e la sua lista, "Civici e democratici per Vaiano" incontreranno i cittadini mercoledì alle 18.30 al bar "Era ora", a La Tignamica, venerdì alle 19 alla sede del comitato elettorale (via Braga 129 a Vaiano) e sabato, con un doppio appuntamento, alle 10 al bar della Coop e alle 12 al mercato vaianese.

Emanuela Paci sarà sul territorio insieme ai suoi "Vaianesi" il 16 maggio, a Gamberame alle 21, al Centro Civico, sabato alle 16 sarà al parco Ferri (Cangione) e martedì 21, alle 21, sarà alla Spola d’Oro, La Briglia. Francesca Vivarelli e la squadra di "Cambiare insieme per Vaiano" saranno stasera alle 18 alla sede di via Braga 308 per un incontro con industriali e artigiani, sabato alle 16.30 al circolo Arci di Schignano, il 20 alle 21 alla sede di via Braga (con i commercianti), mercoledì 22, alle 17.30, a La Tignamica. A Vernio Marco Ciani, di "Rilanciamo Vernio" incontra i cittadini mercoledì a Sasseta alle 21 alla trattoria Vecchia Spugna e giovedì a Sant’Ippolito al circolo "I Partigiani" (ore 21). Marco Curcio, con la lista "Centrodestra per Vernio" sarà presente in tutti i mercati fino a tutto maggio, dalle 10 alle 12; il 16 maggio alle 18.45 sarà al Red Lion sul tema della scuola, domenica alle 17.30 sarà a Cavarzano, martedì 21 sarà al bar Peter Pan di San Quirico e mercoledì 22 sarà al Red Lion di Mercatale. "Insieme per Vernio" di Maria Lucarini incontrerà i cittadini venerdì alle 18.30 al bar Sport per presentare il programma e alle 21 con l’assessore regionale Serena Spinelli nella sede del comitato per il sociale.

Sabato alle 17 sarà al bar Eredi Marchi a Cavarzano e domenica alle 11 incontrerà la pro loco di Luciana mentre alle 17 sarà allo Chalet del Villeggiante a Montepiano. Guglielmo Bongiorno e la squadra di "Cantagallo destinazione futuro" danno appuntamento ai cittadini giovedì 16 al circolo della Misericordia a Migliana. Il candidato sindaco di "Ripartiamo Cantagallo", Lorenzo Santi, con i componenti della lista sarà mercoledì alle 18.30 e sabato dalle 10 alle 12.30 nella sede di Usella. Sabato triplo appuntamento nelle frazioni: alle 14.30 a Cantagallo, alle 15.30 a Castello e alle 16.30 a Santo Stefano.

Claudia Iozzelli