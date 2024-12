Elezioni in Romania, arrivano Vannacci e moglie

Ieri al seggio elettorale di via Guazzalotti 12 a Prato, allestito in occasione delle elezioni parlamentari in Romania, sono arrivati l’europarlamentare Roberto Vannacci con la moglie Camelia Vannacci, accompagnati dal vice presidente del consiglio comunale di Prato Claudiu Stanasel. Camelia Vannacci ha esercitato il proprio diritto di voto. "Questa giornata testimonia il forte legame che unisce i romeni residenti all’estero al loro Paese d’origine. La presenza delle autorità qui a Prato rappresenta un importante segno di attenzione e rispetto verso una comunità che contribuisce attivamente sia in Romania sia all’estero – dice Stanasel – Desidero ringraziare di cuore la famiglia Vannacci per la bellissima sorpresa". Il seggio di Prato ha registrato un’affluenza significativa, con centinaia di cittadini che hanno esercitato il proprio diritto.