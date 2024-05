Elezioni Europee. Tasselli inaugura il comitato

Tutela della flora e della fauna, iniziando dallo stop agli allevamenti intensivi e alla difesa dei diritti degli animali; sostegni concreti alle famiglie ed un’Europa che sia meno coercitiva e più collaborativa con cittadini e stati membri, a partire dai temi sulla sostenibilità. Sono questi alcuni punti chiave contenuti all’interno del programma elettorale di Matilde Tasselli, candidata pratese al Parlamento Europeo per l’Udc (Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro) nelle liste della Lega, per le Circoscrizioni Italia Centrale e Meridionale, che sabato ha inaugurato il comitato elettorale (via Guizzelmi, 4) a Prato.

"Questo – ha sottolineato – sarà anche la casa del Coordinamento Regionale dell’Udc Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro, un presidio essenziale per i cittadini che si riconoscono in certi valori, ma che finora hanno avuto difficoltà a trovare un riferimento politico preciso". Quanto alle politiche europee legate al Green Deal "spesso non hanno fatto il bene dei cittadini – ha aggiunto Tasselli – soprattutto quando ricadono sull’equilibrio economico-finanziario delle famiglie e dei singoli. – Noi siamo per un’Europa Amica che stia a fianco dei suoi cittadini e che non li obblighi a seguire una politica coercitiva come quella legata all’acquisto delle auto elettriche o all’adeguamento energetico delle abitazioni. Ritengo inoltre che sia necessario muoversi a livello globale, perché dall’Europa deriva solo una minima parte dell’inquinamento globale".

All’inaugurazione del Comitato Elettorale, hanno partecipato, tra gli altri, il segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa (in collegamento), il coordinatore regionale Udc, Enrico Mencattini ed altri coordinatori provinciali ed esponenti dell’Udc pratese e toscano.