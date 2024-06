Elezioni europee e comunali. Affluenza alle urne subito giù. Oggi seggi aperti fino alle 23

Prima giornata di voto senza problemi, anche se sono state tante le sostituzioni di scrutatori che l’ufficio elettorale ha dovuto fare all’ultimo momento per permettere la regolare apertura delle sezioni, con 35 presidenti di seggio alla loro prima prova. Simpatico il siparietto ai seggi allestiti al Copernico. Poco dopo l’apertura si è presentato per votare il candidato sindaco del centrodestra, Gianni Cenni. Emozionato, si è diretto verso la sezione 56 solo che lì il suo nome... non figurava. Ma come? Tutto risolto in pochi secondi, la sezione giusta era la 54, a due passi. Risata generale e voto. Ilaria Bugetti, candidata sindaca del centrosinistra, ha votato invece alle Cesare Guasti, anche lei poco dopo l’apertura delle urne. Tutti i candidati a sindaco per il Comune (in corsa anche Targetti, Daneri, Battaglieri e Castellani) hanno votato ieri pomeriggio.

Un voto che ha visto ieri sera alle 23 un’affluenza del 21,34% alle europee in provincia, in calo rispetto al dato confrontabile del 2009 e del 2004, quando si votò di sabato (ma fino alle 22). A Prato ha votato il 22%, il dato più alto a Vaiano (24,53%) e il più basso a Carmignano (14,79%) dove non si vota per il Comune (infatti anche Poggio si è fermato al 15,81%). Alle amministrative ieri ha votato il 21,75% in provincia, il 21,64% a Prato, in calo sui precedenti, il 24,32% a Vaiano, il 23,64% a Vernio, il 20,76% a Montemurlo e il 19,49% a Cantagallo.

Per risalire al precedente voto di sabato e domenica bisogna tornare al 12 e 13 giugno 2004, anche in quel caso europee e amministrative. L’affluenza a Prato per le europee il sabato alle 22 fu 26,13%, in provincia 25,77%. Quella definitiva la domenica 77,57% in città e 77,86% in provincia. Per le amministrative il sabato 26% in città e 26,13% in provincia. I definitivi dopo il voto della domenica furono: 77,10% in città e 77,55% in provincia. Nel 2009 votò invece per le europee il 24,3% degli aventi diritto in provincia (25,17% in città), mentre alle amministrative sabato 6 giugno alle 22, a Prato, aveva votato un elettore su quattro (25%).

Oggi i seggi apriranno alle 7 e chiuderanno di nuovo alle 23. Subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio per le elezioni europee. Domani alle 14 invece l’inizio dello scrutinio per le amministrative.

