Economia circolare. L’Europa ascolta Prato: "Insistere sulle norme"

Non poteva essere che Prato a fare da apripista in Europa in fatto di materie tessili riciclate. Dal palco del parlamento europeo, la Manteco è stata scelta da Confindustria come esempio virtuoso per partecipare al panel "Loop forward: building a circular economy for a sustainable and competitive Europe". Insieme ai big dell’Europa c’era Prato con Marco Mantellassi: "È stata un’opportunità fondamentale per porre attenzione sulle normative future che andranno a disciplinare l’economia circolare in Europa. È importante far sì che la promozione della circolarità sia accompagnata da adeguate normative tecniche per la sua applicazione", ha detto l’imprenditore.

Marco Mantellassi ha preso parte al panel moderato da Robert Hodgson (Euronews), affiancato da esponenti di spicco del settore industriale e del riciclo, tra cui Antonio D’Amato (Seda international packaging group), Emmanuel Katrakis (Federrec), Adèle Naudy-Chambaud (Schneider Electric), Pär Larshans (Ragn-Sells) e Alexander Kessler, (Bdi circular economy initiative). L’evento si è concluso con gli interventi di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed Emanuele Orsini, presidente di Confindustria.

"Manteco continuerà a lavorare per un sistema tessile realmente circolare - aggiunge Mantellassi - , promuovendo un dialogo costruttivo tra istituzioni e aziende per rivedere le normative e favorire l’adozione di materiali rigenerati. La sostenibilità è il futuro del settore, e affinché diventi una realtà concreta, è essenziale creare un quadro normativo che incentivi l’innovazione senza ostacolarla".

La giornata, è stata un’importante occasione per discutere il futuro dell’economia circolare in Europa, anche alla luce delle iniziative normative dell’UE, tra cui l’atteso Circular economy act. Anche il Clean Industrial Deal definisce la circolarità come priorità prevedendo nel 2026 l’adozione da parte della Commissione Europea di una legge sull’economia circolare. Criteri (per esempio pulito, resiliente, circolare) dovrebbero aumentare la domanda di prodotti non inquinanti fabbricati nell’Ue.