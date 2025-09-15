Ecocentri, modifiche ed ampliamenti degli orari nelle strutture di Montale e Montemurlo

Prato, 15 settembre 2025 – Da questa settimana entrano in vigore i nuovi orari di apertura degli Ecocentri di area pratese, con l’ampliamento dell’apertura domenicale per la nuova struttura di via Paronese 91/93 a Prato. E' quanto spiega Plures Alia, in una nota.

L’obiettivo, si legge ancora, è "garantire una copertura più estesa sul territorio e offrire maggiori opportunità di conferimento, rispondendo alle esigenze dei cittadini". Per l’ecocentro di Prato, infatti, il nuovo orario di apertura permetterà ai cittadini il conferimento di rifiuti dal lunedì al sabato per l’intera giornata, in orario 07-19, e la domenica mattina, dalle 07 alle 13.

I nuovi orari degli Ecocentri di Montale e Montemurlo offriranno agli utenti un servizio più ampio anche nella giornata del sabato. Questi nel dettaglio gli orari: per Montale lunedì - mercoledì – venerdì 13.30-19.30; martedì-giovedì-sabato 07.30-13.30. Per Montemurlo: lunedì - mercoledì – venerdì - domenica 07.30-13.30; martedì-giovedì sabato 13.30-19.30.

Alia ricorda poi che gli ecocentri, aperti a tutti i cittadini anche residenti negli altri Comuni serviti, sono aree attrezzate dove le utenze possono portare quei rifiuti che, per dimensioni, tipo o quantità non possono essere raccolti con il servizio “porta a porta”. Si tratta di rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, indumenti usati, inerti, lampade e neon, legno, metallo, oli e grassi commestibili e/o minerali, pile, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, toner, TV e monitor, vernici/acidi/solventi, vetro.