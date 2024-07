Ecocentri, differenziata più facile. I numeri di Prato al top in Toscana

Strutture per la raccolta dei rifiuti a servizio di cittadini e totalmente gratuite. Si tratta degli Ecocentri che si trovano in via Paronese - dovbe entro ottobre è prevista l’inaugurazione di un impianto più funzionale e moderno - a Montemurlo e Vaiano. In qualunque Ecocentro, gli utenti provenienti sia dal territorio in cui si trova la struttura, sia dalle aree confinanti, possono disfarsi gratuitamente di materiali comuni, non facili da smaltire nel quotidiano circuito di raccolta porta a porta, come ad esempio batterie di auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, indumenti usati, inerti, ingombranti, lampade e neon, legno, metalli, oli esausti, pile, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, toner, tv e monitor, vernici, solventi e vetro.

In particolare, nello scorso anno, il 18% dei conferimenti totali è stato rappresentato da rifiuti ingombranti, il 15% da piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), l’11% da oggetti in metallo, il 9% da oggetti in legno, il 5% da oggetti in plastica, il 4% dagli inerti e dalla carta, il 3% da olio vegetale, televisori e grandi elettrodomestici.

Fra tanti dati positivi, due in particolare meritano di essere evidenziati per il periodo 2021-2023: l’incremento del 10% degli accessi per il conferimento di piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) e l’aumento del 15% degli accessi per disfarsi delle vernici a uso domestico, a conferma di come l’attenzione e la sensibilità dei cittadini sui temi del corretto smaltimento dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente siano cresciute, negli ultimi anni, in maniera considerevole.

Gli Ecocentri permettono ai cittadini il conferimento libero e gratuito in più giorni alla settimana (fino al servizio 7 giorni su 7) e in orari diversificati. L’analisi dei dati permette di considerare consolidata l’abitudine al conferimento in giorni precisi. Nel 2023 il giorno preferito dai cittadini per recarsi agli Ecocentri è stato il sabato (22% degli accessi complessivi), seguito dal lunedì (17%), dal giovedì (16%) e dal martedì (15%); chiudono il mercoledì e il venerdì con il 14% di presenze.

Prato vanta anche un primato: nei 58 comuni serviti da Alia quella di via Paronese è tra le tre strutture più utilizzate: Nel corso degli ultimi anni, gli Ecocentri che hanno fatto registrare il numero più importante di accessi sono stati quelli di Bagno a Ripoli, Prato e Empoli, con numeri che nel periodo post pandemia (dal 2021 in poi) si sono sempre attestati oltre i 30.000 utenti e 1.354 tonnellate di rifiuti smaltiti.