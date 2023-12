Ecco Vanessa Gravina e Ginevra Fenyes

Oggi alle 21 sul palco de Il Garibaldi Ginevra Fenyes, la comica fiorentina di 27 anni, forte di 300mila followers su Instagram, con il suo monologo Cono o coppetta. E’ uno spaccato divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e i nervosismi della vita che tutti noi ogni giorno viviamo. Tra episodi lavorativi complessi e discutibili in cui ci si trova di fronte a giapponesi che in gelateria non riconoscono la differenza tra cono e coppetta, e avventori del ristorante che chiedono il caffè senza tazzina, si potrà ridere con semplicità dei nostri fastidi quotidiani e, perché no, di scoprire che in fondo siamo tutti un po’ fastidiosi. Biglietti sul sito de Il Garibaldi o su Ticketone. Da ricordare anche altri due spettacoli questa domenica. Al Politeama alle 16 "Testimone d’accusa": Vanessa Gravina (foto) è fra i protagonisti della pièce scritta da Agatha Christie e resa famosa dal film di Billy Wilder. Con l’attrice, in scena, Giulio Corso e Paolo Triestino. Biglietti in teatro e su Ticketone. Al Metastasio alle 16.30 protagonista sarà Alessandro Bergonzoni. L’eclettico attore, scrittore e drammaturgo, comico e artista visivo ospiterà sul palco anche la critica teatrale Sara Chiappori.