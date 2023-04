Ecco il polo sanitario per i bimbi Gli ex magazzini GM a Farmacom

Un polo pediatrico e la nuova farmacia comunale negli ex Magazzini GM sulla via Statale. Il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli lo aveva già annunciato durante l’inaugurazione delle case popolari nell’ex tinaia di Poggetto e sabato, durante il convegno per i 20 anni di Farmacom, è stata ufficializzata l’acquisizione dell’immobile. L’edificio, in particolare, è stato comprato da Farmacom per 550.000 euro, si sviluppa su due piani per un totale di 360 metri quadrati e sarà ampliato di 100 metri. Gli storici magazzini GM, che per anni hanno venduto abbigliamento per tutte le età, hanno cessato l’attività da tempo e ora la destinazione dell’edificio sarà completamente diversa.

"Non appena approvati in via definitiva i nuovi strumenti di pianificazione – ha detto il presidente di Farmacom Roberto Natali – potremo procedere con il bando di gara e l’affidamento della progettazione". Il progetto prevede il trasferimento della farmacia comunale dall’adiacente via Monticello al pianoterra della nuova struttura. Poi, il nuovo presidio sarà non solo ampliato, ma modernizzato anche da un punto di vista tecnologico per migliorare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini. Al primo piano è prevista la realizzazione di nuovi ambulatori ma soprattutto di un polo sanitario dedicato alla salute di donne e bambini, un progetto proposto dall’amministrazione e accolto con grande favore dalla stessa Farmacom.

"Quello della realizzazione di un polo sanitario materno infantile – prosegue Natali – diventa un unicum sul territorio, perché va a introdurre un servizio che ad oggi non esiste in tutta la provincia e che viene incontro alle esigenze dei cittadini e delle famiglie non solo di Poggio, perché attrae utenze dai comuni limitrofi". Il polo sanitario ospiterà i pediatri di famiglia e medici specialisti in discipline come la ginecologia, l’oculistica e l’ortopedia pediatrica. Ci saranno inoltre un ambulatorio infermieristico e altre specialità quali ostetricia, psicologia e logopedia.

"Questo è un servizio innovativo che attualmente manca nella provincia di Prato – commenta il sindaco Puggelli – e avere un consorzio di farmacie interamente pubbliche rappresenta un volano per la comunità e per i cittadini, che ne sono proprietari attraverso l’amministrazione. Sono investimenti importanti che ricadono sul territorio. Grazie a Farmacom, questo polo materno-infantile permetterà di accompagnare donne e genitori nel corso della gravidanza e nelle prime fasi di crescita del bambino, fasi che solitamente i genitori affrontano per la prima volta da soli".