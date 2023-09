Ecco "Il Gusto Ritrovato" La vallata si mette in mostra

Torna per il terzo anno "Il Gusto Ritrovato", una kermesse che vede raccolte in un unico calendario moltissime iniziative legate alla biodiversità, alla sostenibilità ambientale e alle piante antiche e ai prodotti tipici. Da domani al 24 settembre la Val di Bisenzio si prepara ad accogliere i visitatori con un’ampia offerta da parte di associazioni, aziende agricole, pasticcerie e ristoranti: mercatini, laboratori, visite ed escursioni guidate, degustazioni, acquisti in azienda. La manifestazione, organizzata e coordinata dall’associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio in collaborazione con numerose associazioni del territorio, si propone di rendere accogliente il territorio e attrarre visitatori in un periodo in cui, passato il gran caldo, il numero delle presenze cala bruscamente. Da domani partono quindi le iniziative: porte aperte nelle aziende agricole aderenti, con possibilità di visite e acquisti (La Bebina The Sheep House, agriturismo Corboli, agriturismo Selvapiana, agriturismofattoria didattica La Torruccia, azienda agricola Cavoli e Capre), prodotti agrolalimentari tradizionali e prodotti locali (fra cui il pomodoro Borsa di Montone) nei ristoranti e pasticcerie aderenti (ristorante La Castagna, Ristorante Il Ghirighio, Casa Vacanze Ristorante Le Bandite, Bar punto pranzo L’angolo del caffè, pasticceria Bar Sport, trattoria Vecchia Spugna, ristorante Jerry’s, Bottega 325, ristorante la Tignamica, hotel ristorante Margherita).

Sabato ci sarà l’inaugurazione della mostra concorso legata alla manifestazione, anch’essa alla terza edizione. Attorno al tema di quest’anno "Biodiversità nel regno animale" sono arrivate opere da tutta Italia, che saranno esposte fino al 24 all’oratorio di San Niccolò a San Quirico (orario pomeridiano il fine settimana) e giudicate da un team di esperti per aggiudicarsi premi valbisentini. Domenica 10 il tradizionale mercatino de Il Gusto Ritrovato, nei giardini del frantoio di Villa Guicciardini ad Usella, con prodotti tipici, di filiera corta e artigianali. Durante la giornata (dalle 10 alle 19) si svolgeranno anche alcuni laboratori per grandi e piccini, fra cui quello di Riciclidea sulla "tessitura circolare". Chi vorrà venire in Val di Bisenzio questo fine settimana, poi, potrà contare su un paio di escursioni al bramito del cervo in riserva.