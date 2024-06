Ecco il film sotto le stelle al Castello. Si parte nel ricordo di Francesco

Tornano i film sotto le stelle al Castello a cura del Terminale con i titoli di maggior successo della stagione, ma anche novità e anteprime con ospiti. Si parte il 14 giugno con l’omaggio a Francesco Nuti, ingresso libero. Al Castello, laddove fu girato in parte nell’estate del 1997, si vedrà Il Signor Quindicipalle che Cecco interpretò a fianco di Sabrina Ferilli, con ospite in città sarà Mario Rellini, fra gli sceneggiatori del film. Ma ecco gli oltre 40 titoli fino al 31 luglio (il resto del programma a fine luglio). Tornano alcuni autori italiani come Emma Dante e il suo Misericordia lunedì 17 giugno, il giorno dopo Paolo Virzì e Un altro Ferragosto con quasi tutto il cast di Ferie d’agosto del 1996, e il 21 Challenger di Luca Guadagnino in trasferta Usa con la star del momento, Zendaya. Non poteva mancare uno dei film più belli della stagione: mercoledì 26 Io capitano di Matteo Garrone che ha sfiorato l’Oscar, ma si è consolato con la pioggia di David di Donatello. L’evento di questa prima parte di programma è la presenza di Lina Sastri che introdurrà la visione del suo primo film da regista, La casa di Ninetta, sabato 29 giugno. Il 3 luglio torna uno dei titoli più originali della stagione: Gloria di Margherita Vicario con uno straordinario Paolo Rossi e Veronica Lucchesi, alias La rappresentante di lista. Venerdì 5 luglio il più grande incasso degli ultimi tempi e sinceramente un tantino sopravvalutato: C’è ancora domani scritto diretto ed interpretato da Paola Cortellesi. Il 6 luglio è la volta di "Giulietta è Romeo", garbata commedia del talento pratese Giovanni Veronesi, forse il suo film più riuscito. Il cinema internazionale è rappresentato da grandi film come Perfect days di Wim Wenders (16 giugno), The holdovers (22 giugno) con un grande Paul Giamatti, The old oak di Ken Loach (27 giugno), Oppenheimer (12 luglio), Povere creature di Lanthimos (20 luglio), Anatomia di una caduta (26 luglio). Da non perdere la riproposta di un cult diretto da William Friedkin nel 1971: Il braccio violento della legge con Gene Hackman.

In giugno e luglio le proiezioni inizieranno alle 21.45. L’arena aderisce all’iniziativa Cinema italiano e europeo in festa: per tutti i film nazionali ed europei il costo del biglietto sarà 3,5 euro. Negli altri casi biglietto intero 6,5 euro, ridotto a 5 per i soci Casa del Cinema, Arci e soci Coop. Possibilità di acquistare i biglietti on line sul sito www.terminalecinema.com. Nei Lunedì del cineclub Mabuse in film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli.

Federico Berti