Ecco i Brilla Moments. Via Mazzini luccica con l’atelier Lauraballa

Cellulari spenti, libri aperti: da leggere e condividere ad alta voce. Non pagine scelte a caso, ma quelle che ci fanno brillare gli occhi, magari per una parola o un verso significativo. E, quando si parla del progetto "Brilla Speakers Corner" di Lauraballa, il verbo ‘brillare’ ha il suo perché. In occasione della Giornata mondiale del libro, l’atelier di via Mazzini domani si accenderà di creatività per "Brilla moments", laboratori per realizzare dei segnalibri ‘stellari’ con materiali di riciclo, in collaborazione con FreeBook Prato di Riciclidea e la Lazzerini, con una frase tratta dal libro che ci fa battere il cuore. "Brilla segnalibri", a cura di Lauraballa e Silvia Bogani, si svolgerà dalle 18.30 alle 19.30 (contributo minimo 10 euro a sostegno di "Brilla Speakers Corner"). E poi letture condivise con Monica Lenzi, Eleonora Molinaro e Elettra Nistri, aperitivo dalle 19.30 e letture astrologiche gratuite. A proposito di libri, da pochi giorni è spuntata una piccola libreria sociale di strada grazie a Riciclidea di cui Lauraballa è socia: volumi che vanno e vengono su uno scaffale incastonato fra portoni e fondi sfitti, rifornito via via di titoli grazie a Roberto Toccafondi dell’associazione Asterisco.

Una presenza preziosa quella dell’artista LauraBalla in via Mazzini, che dal 2023 porta avanti iniziative come "ConiArt" per rivitalizzare la strada attraverso l’arte come veicolo di socializzazione. "Brilla Speakers Corner", nato insieme a Ilaria Bartolini e Nicoletta Gramaccia, è solo il suo ultimo progetto sbocciato in via Mazzini, strada ‘difficile’ che vede ultimamente molti esperimenti di riqualificazione ‘dal basso’. Lauraballa vuole farne luogo di incontro e scambio di esperienze che fanno ‘brillare gli occhi’ attraverso la condivisione di storie ed emozioni. Oggi in via Mazzini campeggia una grande scritta – "Brilla", appunto - in cui ogni lettera rappresenta una colorata opera d’arte collettiva firmata da Lauraballa, Yayo, Enzo Correnti, Murat Önol, Tuscany Tattoo Studio e dai bambini del centro Ideale. "Un format pensato per alzare le frequenze, stimolare riflessioni, coinvolgere la comunità dando voce a storie, emozioni e idee così da creare un contenitore creativo aperto a tutti – spiega Lauraballa - Il filosofo Marco Aurelio, del resto, diceva che la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri". E così sabato 17 e 24 maggio, a partire dalle 15, l’atelier di via Mazzini farà da centro propulsore di tante belle novità che si accompagneranno alla pedonalizzazione della strada. Si alterneranno il mini tour di "ConiArt", letture, musiche e danze popolari, sarà infine dipinta la serranda di un altro fondo sfitto ad opera dello street artist Laben. Una delle parole chiavi di "Brilla Speakers Corner" è inclusività ed ecco che alla domanda "Cosa ti fa brillare gli occhi?" i ragazzi ‘speciali’ della cooperativa Kepos risponderanno in comunicazione aumentativa alternativa (Caa). E poi i "Brilla Kids" con laboratori e ‘speakers corner’ a misura di bambini e ragazzi coinvolgendo il Centro Ideale. Info e iscrizione ai laboratori: [email protected]; 340 2725835.

Maria Lardara