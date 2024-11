Ecco Albanese. E il Politeama è tutto esaurito

Per vederlo a Prato hanno comprato il biglietto persino dalla Sicilia. È il nome di punta della nuova stagione teatrale, unica tappa in Toscana di una tournée che toccherà 18 teatri in Italia, fra cui il Politeama, dove ha fatto il tutto esaurito nel giro di poche settimane. Una carriera di successo fra tv e cinema, ‘padre’ di personaggi memorabili del grande schermo come Cetto La Qualunque, Epifanio Gilardi, Pacifico, Alex Drastico, Ivo Perego, Antonio Albanese è pronto a infiammare il palcoscenico pratese: in scena venerdì 8 e sabato 9 novembre (alle 21), "Personaggi" sarà uno show unico scritto insieme a Michele Serra che riunirà alcuni tra i suoi volti più famosi e divertenti, tra monologhi corrosivi e situazioni surreali, a tratti grottesche. Diretto da Giampiero Solari, il comico farà rivivere sulla scena proprio quei personaggi che l’hanno reso amato dal grande pubblico: Epifanio, l’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego. Personaggi che incarnano le nevrosi, l’alienazione e la solitudine che caratterizzano i rapporti umani: sullo sfondo, la disgregazione della famiglia e il vuoto ideologico dei nostri tempi. Un recital dell’umanità che con ritmo serrato parla di uomini del Sud e del Nord, fra alti e bassi, grassi e magri, ricchi e poveri, ottimisti e qualunquisti: la realtà diventa teatro attraverso queste maschere e prototipi della nostra società, visi familiari che si ritrovano nel nostro vicino di casa, nell’amico del cuore, in noi stessi. Lo spettacolo nel tempo si è arricchito delle nuove maschere create da Albanese, divenendo la summa delle sue pièces in teatro. "Vorrei che dopo un mio spettacolo tutti si sentissero un po’ meno soli, un po’ più allegri, un po’ più forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è un abbraccio, un bisogno che ci sarà sempre", scrive l’artista.

Messi in vendita il 2 aprile scorso, dopo l’annuncio della nuova tournée teatrale sul sito dell’artista, i biglietti anche per la data pratese sono andati a ruba nel giro di poche settimane. "Mi piace definire Antonio Albanese come un artista ‘malincomico’ perché dentro la sua comicità c’è sempre una dose di malinconia. Il suo teatro fa ridere e pensare: rappresenta pienamente lo spirito colto e popolare del Politeama", sottolinea la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi.