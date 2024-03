È un’Ariete di carattere. Bel successo a Magione

Tre punti per una Pasqua col sorriso. L’Ariete passa a Magione e lo fa al termine di una sfida niente affatto facile chiusa per 3-1. Soprattutto dopo l’harakiri pratese nel primo set. Bravissime quindi le ragazze di Nuti a non subire il contraccolpo psicologico e a trovare qualità e forza per ribaltare la sfida. L’Ariete scende in campo in formazione tipo con Mennini e Fanelli in diagonale, Cecchi e Piccini centrali, Nesi e Saletti in attacco e Conticini nel ruolo di libero. Inizio equilibratissimo (2-2 e 5-4) e primo break pratese che arriva sul 5-8. Ariete che allunga sul più cinque (7-12). Prato che gioca bene e trova buone soluzioni controllando questa fase di parziale (9-14 e 13-17). Nesi trascina le sue sul 15-20 ma poi Prato subiva un passaggio a vuoto e Magione ritrovava la parità senza faticare più di tanto (21-21). Padrone di casa addirittura sul 23-21 e 24-22. Finale con chiusura umbra 25-23. Nel secondo Prato subito a spingere sull’acceleratore (2-4 e 5-10) con Piccini in grande spolvero. Ariete che scappa sul 6-13 ma che poi concede nuovamente troppo alle umbre che si riavvicinano (11-15). Saletti brava a trovare il 12-17, Piccini per il 14-20 e chiusura 19-25. Nel terzo Cecchi porta avanti le sue (0-2 e 2-4). Prato scappa sul 7-12 e poi sull’11-20. Nesi ancora sugli scudi. Set in congelatore per 12-25. Nel quarto Prato scappa sul 21-23, per poi chiudere con Fanelli.