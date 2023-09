E’ morto Moreno Zella Il re di vetro e metallo

La città piange l’imprenditore Moreno Zella, scomparso ieri mattina nella sua casa, circodato dall’affetto dei suoi familiari, a 89 anni. Storica figura dell’industria pratese, con la sua Tecno Costruzioni Zella è stato il simbolo dell’edilizia in metallo e vetro ed ha portato il nome di Prato in tutto il mondo, collaborando con architetti di fama internazionale nella realizzazione di importanti e complesse opere architettoniche. Non solo, grazie a lui e alla sua azienda hanno preso vita materialmente anche molte opere di arte contemporanea come la "Colonna crollata" in acciaio inox per il centro Pecci e molte altre esposte ad esempio nei musei di Boca Raton (Florida), Seattle, Montecarlo, Saint Paul de Vence, Monaco di Baviera e Parigi.

Zella aveva iniziato la sua attività insieme ai fratelli nel dopoguerra, aprendo una piccola bottega artigianale dove venivano fabbricati manufatti in ferro, come i cancelli, ma voleva di più. Grazie al suo talento e alla sua volontà, oltre che alla passione smisurata per il suo lavoro, lui che era autodidatta diventò presto il pioniere della tecnologia che utilizza metallo e vetro per realizzare edifici. Nei primi anni Novanta diede vita alla Tecno Costruzioni Zella insieme ai figli Nerio e Tiberio. Oggi l’azienda è leader e riferimento assoluto per l’edilizia in metallo e vetro.

"Fino agli ultimi anni ha progettato, calcolato e disegnato personalmente quelle ’strutture’ che dai semplici cancelli del dopoguerra erano nel frattempo diventate prestigiosi edifici – lo ricordano con affetto i familiari – Edifici che arricchiscono il patrimonio architettonico di molte città, sia in Italia che all’estero".

Il funerale di Moreno Zella si terrà oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa della Pietà.