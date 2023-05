E domani tocca a Il cacio con le pere

Cambierà spartito la serata di domani del Prato Film Festival. Sempre a Il Garibaldi alle 20.30 è in programma un inconro con Luca Calvani, regista de Il cacio con le pere, e i protagonisti del film, Francesco Ciampi, Giusi Merli e Gianluca Gori (in questo caso non nei panni di Drusilla). Presenta la serata il giornalista e critico cinematografico Federico Berti. Ci sarà quindi la premiazione dei cortometraggi vincitori delle sezioni in concorso Children World, Diritti Umani e Animazione, cui seguirà la proiezione del Il cacio con le pere. Fra gli appuntamenti degli altri due giorni di festival, da ricordare martedì 30 maggio al Teatro D’Annunzio la masterclass sul tema della sicurezza stradale a cura dell’Aci di Prato e al GaribaldiMilleventi la proiezione di Peso mort", documentario diretto da Francesco del Grosso sulla storia di Angelo Massaro, vittima di un errore giudiziario che lo ha portato a trascorrere 21 anni in carcere, e che sarà in sala assieme al regista. L’ultima serata, quella del 31, al Garibaldi, la premiazione e proiezione dei cortometraggi vincitori della sezione in concorso Commedia. A seguire, la proiezione della commedia Astolfo, di Gianni Di Gregorio. Ci saranno anche i protagonisti Gigio Morra e Alberto Testone. Anche quest’anno il Prato Film Festival tributerà un omaggio a Piero De Bernardi (nato a Prato) e Leo Benvenuti (fiorentino), storico tandem di sceneggiatori che ha scritto la storia del cinema italiano.