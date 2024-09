E’ di scena la Coppa. Nuove sfide e riscatti

PRATO

Da un lato c’è chi scenderà in campo per il primo impegno stagionale, dopo aver riposato la scorsa settimana. Dall’altro, c’è chi invece vuole riscattarsi dopo una prima giornata andata diversamente rispetto ai piani iniziali. Di sicuro, la seconda giornata di Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria sarà cruciale per le formazioni di Prato e provincia, perché oltre a poter dare qualche risposta più esaustiva circa le squadre che ambiscono maggiormente a passare il turno farà da apripista al debutto in campionato che è già stato fissato per il 15 settembre prossimo.

Dando un’occhiata al programma dei triangolari, iniziando dalla della Coppa Toscana di Prima Categoria, l’occhio cade innanzitutto sulla sfida del Chiavacci: il Prato Nord di coach Sebastian Rondelli esordirà contro il Maliseti Seano di Jacopo Masi che nella prima giornata ha pareggiato con il C.F. 2001. E in contemporanea, al Fantaccini, lo Jolo riceverà l’Albacarraia, con l’obbligo di vincere per avere la certezza di rimanere in corsa per il passaggio alla fase successiva (alla luce della battuta d’arresto maturata la scorsa domenica contro il CSL Prato Social Club di mister Campolo). Numericamente più consistente, e non potrebbe essere altrimenti, il calendario della Coppa Toscana di Seconda. Cominciando in questo caso dalla sfida del Martelli, che vedrà il Tavola entrare in scena contro un Chiesanuova reduce dal 2-2 interno contro la ripescata Galcianese. Esordio stagionale anche per la Pietà 2004, che nel dettaglio se la vedrà con un Vernio reduce dal pareggio a reti bianche con la Valbisenzio Academy. Il San Giusto neopromosso attende il Mezzana al Cambi, mentre La Querce affronterà l’Atletica Castello. Con l’estromissione della Virtus Comeana (eliminata dalla competizione per decisione del giudice sportivo, dopo aver schierato un giocatore squalificato) salta quindi Virtus – Polisportiva Naldi: gli uomini di coach Celadon entreranno in gioco direttamente nella terza giornata contro il Poggio a Caiano e per andare avanti dovranno necessariamente battere i poggesi.

G.F.