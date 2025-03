"E’ bella l’idea di far tornare navigabili i canali"

L’assessore alla transizione ecologica del Comune di Prato Marco Biagioni risponde alle domande sul futuro delle Cascine di Tavola.

Il comune ha progetti per riqualificare le Cascine?

"Fra fine 800 e inizio 900 con la guerra, alcuni ambienti furono abbandonati come la Fattoria, la Casa del Caciaio, la Rimessa delle barche. In passato la casa del Caciaio era stata adibita a punto di ristoro/bar ma ora è chiusa; stiamo lavorando alla creazione di un bando per poterla dare in gestione. Per la Rimessa, la giunta Biffoni voleva utilizzarla per attività associative culturali e non, rivolte ai bambini e agli anziani. L’attuale giunta, con la sindaca Bugetti, ha sposato questa idea e stiamo cercando le risorse. L’intenzione è quella di una riqualificazione delle Cascine".

Avete mai pensato di rendere di nuovo i canali navigabili?

"E’ un’idea bellissima che ci affascina. Pensate che quando i canali sono stati puliti sono state trovate piante da tutelare. Se ci fosse l’acqua quei canali potrebbero produrre un patrimonio naturale che noi non conoscevamo. Però c’è un problema: col tempo la falda si è abbassata, ora sta piano piano risalendo ma non è così alta da far giungere l’acqua ai canali. Al momento ci sono varie idee e questo è bello perché , non tanto il Comune come ente, ma sono la Città e suoi cittadini che con le loro idee e competenze, ci stanno offrendo delle soluzioni".