Due posti liberi ai corsi di ginnastica

Ginnastica per anziani, si sono liberati due posti al primo turno del corso organizzato dal Comune di Poggio a Caiano.

Chi volesse iscriversi (i corsi di ginnastica dolce sono rivolti a coloro che hanno compiuto il 60° anno di età e per i pensionati residenti a Poggio) deve recarsi in Comune all’ufficio servizi sociali il mercoledì mattina dalle 8,30 alle 12,30. I corsi, con frequenza bisettimanale (martedì e giovedì), si terranno fino a giugno nella palestra di via Giotto in due turni.

Primo corso: dalle ore 14 alle 15, il secondo corso dalle ore 15 alle 16.

I corsi hanno posti limitati da 35 persone per turno, per un numero totale di 70 posti. Intanto, vista la non partecipazione al corso di alcuni iscritti, otto persone in lista di attesa sono riuscite ad essere ammesse al corso, tre al primo turno e cinque al secondo.