Due nuovi mezzi per il trasporto disabili

Due furgoni attrezzati per i disabili sono stati inaugurati domenica mattina dalla Misericordia di Carmignano. La benedizione del parroco don Elia Matija è avvenuta al termine della messa delle 11 alla quale hanno partecipato i consiglieri e volontari della Misericordia, rappresentanze della Misericordia di Poggio a Caiano, Peccioli, Montenero, Malmantile. Si tratta di due mezzi attrezzati per il trasporto disabili, un settore a cui la Misericordia dedica molte energie. Il presidente Sergio Pagliai, in chiesa, nel suo intervento ha evidenziato la propria arrabbiatura per i tagli a questo delicato settore. "Noi non lasciamo indietro nessuno, qualcuno lascia i disabili gravi a piedi – ha detto Pagliai – e questo mi fa molto arrabbiare. Quello della disabilità è un problema concreto sul quale non si può risparmiare. Lo stesso Papa Francesco è stato l’emblema della disabilità negli ultimi anni, l’ha vissuta in prima persona e con le persone che ha avuto vicino. E questo accade nelle famiglie. Noi continueremo ad esserci, a sostenere i nostri disabili". Presente anche il vicesindaco Federico Migaldi: "Sono contento di essere qui perché come amministratori abbiamo anche noi una lista di cose da fare e da ricordare. Serve consapevolezza e impegno per affrontare le sfide del sociale".

La polemica nasce dal fatto che dal 1° maggio il trasporto per persone anziane e con disabilità, per inserimenti socio terapeutici di cittadini in carico ai servizi sociali e sanitari con problematiche socio-sanitarie, non sarà più gratuito per le famiglie con un Isee pari o superiore ai 43mila euro. Così ha deciso dalla Società della salute area pratese.

