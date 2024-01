Due giornate in ricordo di Lanciotto Ballerini a 80 anni dalla morte

Il 12 e il 13 gennaio si celebrerà, al circolo Arci "Lanciotto Ballerini" casa del popolo di Mezzana l’80° anniversario del martirio di Lanciotto Ballerini, eroe antifascista caduto per la libertà e la giustizia sociale. Ecco il programma delle due giornate. Si inizia il 12 gennaio alle 18 con la proiezione del film "L’ultima corsa" sulla figura di Ballerini alla presenza del regista Massimo Smuraglia. Segue alle 19 la commemorazione con interventi dell’assessore Ilaria Santi, Federica Petti (Comune di Campi Bisenzio), Ilaria Testa (presidente Arci Prato), Angela Riviello (Anpi Prato), Fulvio Conti (Anpi Campi Bisenzio). Alle 20 cena sociale (su prenotazione - massimo 50 posti). Il 13 gennaio alle 12 proiezione del film "L’ultima corsa" sempre con la presenza del regista Smuraglia e di esponenti Anpi, di Jan Vecoli (Arci Toscana – Antifascismo e memoria). Alle 13 pranzo (su prenotazione, 50 posti). Prenotazioni a Ketty 338 690 6005 – Stefanino 338 357 7346. Il contributo consigliato ai partecipanti, per ciascuno dei due appuntamenti, è di 20 Euro. Parte del ricavato dall’autofinanziamento sarà devoluto per la solidarietà con il popolo Saharawi e per l’acquisto di libri sulla Resistenza da destinare ai giovani soci della casa del popolo di Mezzana.