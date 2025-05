Dragons top, avanti così. Finalissima dal 25 maggio

E’ finale. I Dragons chiudono il conto in gara-2, espugnando il campo del Sancat Firenze con il punteggio di 82-74. La semifinale in pratica non ha avuto storia ed ora la squadra di coach Banchelli può preparare al meglio l’ultimo atto della stagione, che avrà inizio domenica 25 maggio. I rossoblù pratesi nell’atto conclusivo avranno a disposizione due gare casalinghe su tre ed anche un po’ di riposo e preparazione in più rispetto alla loro avversaria. Agliana, infatti, espugnando il campo del San Vincenzo, che aveva vinto in trasferta gara-1, ha rimandato il verdetto dell’altra semifinale alla bella di domenica. Ma torniamo a gara-2, disputata in un palazzetto di San Marcellino gremito di tanti appassionati, molti dei quali arrivati da Prato, nella quale i Dragons hanno saputo ripetere il risultato di gara-1, ma dal punto di vista della prestazione, rispetto al match di domenica scorsa non tutto ha girato per il meglio e la partenza per i pratesi è stata in salita. I primi due quarti, infatti, se li sono aggiudicati i fiorentini, il primo anche con uno scarto ragguardevole: 26-15. Il recupero dei Dragons iniziava nel secondo, terminato sul punteggio di 40-35, ma anche alla conclusione del terzo i padroni di casa erano sempre avanti 66-64. I rossoblù di Banchelli la freccia la mettevano però nell’ultima frazione nella quale Prato passava in vantaggio con Berni, che ha giocato questa partita con una maschera protettiva dopo l’incidente occorsogli in gara-1 (68-69). Manfredini poi firmava l’allungo che si dimostrava vincente (68-73), con la Sancat ormai a secco di energie. "La partita ci è sfuggita di mano più volte perché non avevamo la lucidità necessaria per affrontarla a dovere – spiega coach Edo Banchelli -. E’ stata una partita tosta fino all’ultimo quarto in cui ci siamo ripresi perché i ragazzi hanno grandi attributi. Qualsiasi altra squadra questa partita l’avrebbe infatti persa. Grazie a tutti i ragazzi, sono stati bravissimi. Ora c’è da riprendere un po’ di fiato e poi da lunedì ci concentreremo sulla finale". Il tabellino di gara-2. Sancat Firenze: Pracchia 12, Ricci 27, Camiciottoli, Matichecchia, Mariani, Caccavale 10, Berti 9, Menchini, Brogi 5, Degl’Innocenti 6, Pinarelli 5, Caselli. Coach: Calamai. Dragons Prato: Manfredini 6, Marini 17, Iardella 10, Magni 9, Staino, Berni 22, Rosati, Smecca 2, Salvadori 8, Torrini, Pacini 8, Settesoldi. Coach: Banchelli. Arbitri: Profeti di Rosignano e Fambrini di Lucca.

Parziali: 26-15,40-35,66-64, 74-82.

Massimiliano Martini