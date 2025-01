Dragons, esame Sancat. Union va a San Vincenzo

La prima delle squadre pratesi a scendere in campo nella seconda giornata di ritorno della serie C maschile di pallacanestro è l’Union Basket che stasera sarà di scena a San Vincenzo contro i padroni di casa del Garden Toscana Resort. Sulla carta si tratta di una partita abbordabile in cui coach Paoletti ed i suoi possono consolidare la terza posizione conquistata dopo il successo colto ai danni del Fucecchio alla palestra Toscanini. L’Union Prato deve anche riscattare la sconfitta patita in casa all’andata, che i livornesi vinsero al fotofinish e con un solo punto di margine. Ma attenzione ai padroni di casa che arrivano da due successi consecutivi e si sono rinforzati con l’acquisto dell’ex Legnaia (serie B) Lorenzo Bruno. Il match al palazzetto Giovani di San Vincenzo avrà inizio alle ore 21.

Eccoci ai Dragons, secondi della classe, scenderanno invece in campo domani alle 18 alle Toscanini il Lotar Persiane Sancat Firenze. Completano il calendario della seconda giornata di ritorno: Sansepolcro-Cus Pisa, Valdisieve-Bottegone, Juve Pontedera-Pino Firenze, Agliana-Cus Firenze e Fucecchio-Fides Montevarchi. La classifica: Montevarchi 28 punti; Dragons Prato 22; Union Basket Prato, Valdisieve e Pino Firenze 18; Sancat Firenze 16; Bottegone 14; Agliana e San Vincenzo 12; Cus Firenze, Juve Pontedera, Fucecchio e Sansepolcro 8; Cus Pisa 6. Massimiliano Martini