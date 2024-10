Dottoressa verso la pensione: "I pazienti non resteranno scoperti"

La giunta del Comune di Cantagallo ha incontrato nei giorni scorsi un gruppo di medici di famiglia del territorio. Sono state condivise le possibili soluzioni in vista dell’imminente pensionamento della dottoressa Paola Zanardi, conosciuta e apprezzata professionista attiva da anni della Val di Bisenzio, residente a Usella.

Non dovrebbero esserci troppi problemi per gli assistiti della dottoressa Zanardi nella fase di passaggio, visto che i medici della zona hanno ancora posti per ‘accoglierli’. Pertanto non è previsto, al momento, che arrivino nuovi medici in sostituzione.

È stato l’assessore alla Sanità, Dimitri Becheri, a fare il punto della situazione con il responsabile del gruppo dei medici di famiglia della Val di Bisenzio, Luigi Matrone, per prospettare soluzioni future che possano garantire alla comunità l’adeguata assistenza sanitaria, anche nella fase di delicato passaggio di testimone dalla dottoressa Zanardi ai colleghi.

All’incontro hanno partecipato - con il sindaco Bongiorno e il vicesindaco Bellini - i medici di famiglia Fabrizio Azzaro, Antonella Martini e Francesco Bray.

L’assessore Becheri ha rinnovato la disponibilità degli spazi ambulatoriali della Bottega della Salute con l’ampliamento degli orari di ricevimento, per andare incontro a un maggior numero di pazienti, evidentemente. Lo stesso assessore continuerà a mantenersi in contatto con le associazioni del Terzo Settore per una collaborazione che dia la possibilità ai medici di famiglia di svolgere attività ambulatoriali anche nelle altre frazioni. Insomma, l’obiettivo è ridurre i disagi al minimo.