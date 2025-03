Dopo Padova c’è Milano. Cavalieri, missione colpo

Battere il Rugby Milano fanalino di coda del girone 1, per compiere un altro passo verso la salvezza. E fuori dal campo, sostenere un ex-rugbista che sta rialzandosi dopo un grave incidente. Si profila un fine settimana impegnativo per i Cavalieri Union, che per quel che riguarda il terreno di gioco potrebbe già essere cruciale. Domenica prossima alle 14:30, gli uomini di coach Alberto Chiesa (ottavi con 22 punti e virtualmente salvi, al momento) saranno di scena in Lombardia per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. L’avversario è quel Milano già battuto nella gara d’andata al Chersoni, pochi mesi fa: il sodalizio meneghino diretto da Luca Varriale è allo stato attuale ultimo in classifica con 13 punti, avendo sin qui vinto solo due delle tredici gare disputate. Un ruolino di marcia che non deve tuttavia trarre in inganno, perché bisogna ricordarsi che si tratta del raggruppamento che ospita tutte le squadre meglio classificatesi nella passata stagione (e che ha quindi un livello medio decisamente più alto degli altri). Capitan Puglia e soci partono quindi con i favori del pronostico, ma proprio per la situazione di equilibrio vigente nel girone di scontato non ci sarà nulla. Tanto più che Milano ha ottenuto proprio in casa i due unici successi. Guai a distrarsi quindi: vincere sarà fondamentale. Anche per motivi extra-sportivi magari, per dedicare un eventuale successo ad un ex-giocatore di Gispi e Cavalieri (a livello giovanile) che sta preparandosi alla gara più importante della sua vita. Si chiama Ettore Biancalani, ha 21 anni e la sua esistenza è cambiata dallo scorso settembre a causa di un incidente durante una gara di motocross, che gli ha causato lo schiacciamento di cinque vertebre ed una lesione al midollo. Il giovane, che sta curandosi a Firenze, ha lanciato nei giorni scorsi una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe per potersi operare. Una campagna di crowfunding che ha già raccolto oltre 11mila euro tramite decine di donazioni e che promette di raccoglierne altre. "Ettore è un combattente. Lo ha dimostrato sui campi da rugby e lo dimostra ogni giorno nella sua partita più impegnativa – hanno fatto sapere i dirigenti "tuttineri" - per questo invitiamo a contribuire alla raccolta fondi in vista di un’operazione fondamentale per il suo futuro".

Giovanni Fiorentino