Dopo la vittoria al vertice arrivano i " Diavoli dei Balcani"

Nel girone Castello dell’Imperatore del campionato di calcio a 5 dell’Opes Toscana Calcetto, l’Autofficina Salva perde 4-3 contro la Cdp Bacchereto e viene raggiunta in vetta alla classifica dai Diavoli dei Balcani, che travolgono 9-3 gli Sporting Spurs.

Il Bacchereto riscrive la vetta della classifica grazie alla doppietta di Giovanni Rapezzi e ai gol di Nunziati e Lapo Rapezzi. L’Autofficina Salva si fa valere con i gol di Bresci e la doppietta di Ceccarini, ma non basta. I già citati Diavoli dei Balcani spadroneggiano con le reti di Qoku, Adem Mehdihoxha (tripletta), Klajdi Mehdihoxha (tripletta) e Jeshili (doppietta). Lo Sporting Spurs ci prova, senza successo, con Cavallaro e la doppietta di Angorato.

Scendendo in classifica, il Manchester Figline Galciana perde 2-1 contro i Black Devils. A segno Rosini per il Manchester e Ballini, Renzetti e Dundee per i Black Devils.

Infine, il Red Phenomenal si porta a casa il match con l’Akatsuki grazie alle reti di Iotti e alla doppietta di Giordano. Per l’Akatsuki, il gol della bandiera arriva da Kanapari. L’Union Birrino si aggiudica la vittoria a 4-0 contro l’Fc Lao Pan.

La classifica vede i Diavoli dei Balcani raggiungere l’Autofficina Salva a 32 punti, con una leggerissima differenza reti a favore proprio dei Diavoli. Sul terzo gradino del podio troviamo la Cdp Bacchereto, che con 28 punti rimane a stretto contatto con le prime della classe.