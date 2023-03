Donne con la stoffa, visita guidata al Mumat

Donne e lavoro, donne e fabbrica, donne e tessile. In occasione del marzo delle donne, Comune d Vernio e Fondazione Cdse, con la collaborazione di Auser Verde Argento Vernio, organizzano ’Donne con la stoffa’, visita guidata e laboratorio per bambini al Museo Mumat di Vernio. "Iniziativa sulla scia dell’8 marzo che prosegue, dopo l’appuntamento con ’Musei in scena’, il rilancio dell’attività del Mumat con la nuova direzione scientifica della Fondazione Cdse", annunciano l’assessore alla cultura Maria Lucarini e la direttrice del Cdse Alessia Cecconi.

Venerdì alle 17 Luisa Ciardi della Fondazione Cdse condurrà la visita guidata al Mumat, ex fabbrica Meucci, sul tema del lavoro femminile nelle fabbriche dell’Alta Valle. La vista guidata ripercorre il ruolo della donna all’interno dell’industria tessile e l’utilizzo delle macchine in relazione alle donne. L’artista Francesca Bernini, in collaborazione con Auser, si occuperà invece del laboratorio per bambini (dai 3 agli 8 anni) dal titolo ’Da dove viene?’ I piccoli partecipanti potranno scoprire le differenti fibre tessili e come esse si ricavano. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.itprenotazione-eventi. Per informazioni 0574-942476 oppure scrivere a [email protected]