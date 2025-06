Domani il concerto dell’Orchestra Chiti

Musica e impegno civile. Ovviamente con l’orchestra Edoardo Chiti che non ha mai mancato l’appuntamento del 2 giugno, Festa della Repubblica. Lunedì la storica compagine diretta dal maestro Leonardo Gabuzzini si esibirà in piazza del Comune a partire dalle 17 con il suo particolare repertorio di brani musicali, che però si alterneranno a parti recitate da due attori del gruppo "Chiti-recita": un dialogo che diventa una rappresentazione intrecciando i temi della Costituzione Repubblicana con la musica. La celebrazione è sostenuta dal Comune col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Non solo. Il 9 giugno alle 21, sempre ad ingresso libero, nel calendario Serate d’estate la nostra compagine sarà l’alfiere inaugurale di un nuovo spazio culturale a Prato: la storica Gualchiera di Coiano, testimonianza del ricco passato industriale tessile della città, palcoscenico suggestivo che si apre alla comunità. E sarà la Nuova Banda dell’Orchestra Edoardo Chiti diretta dal giovane trombettista Alessandro Guazzelli a proporre un repertorio adatto all’importante inaugurazione: dai brani della tradizione bandistica a composizioni più moderne, un viaggio musicale attraverso generi e atmosfere diverse. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

G.G.