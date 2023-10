"Diventare genitori". Un ciclo di incontri dedicati alle famiglie

’Che emozione essere genitori’, a Montemurlo ripartono gli incontri rivolti alle coppie in attesa e ai genitori di bambini dagli zero ai 3 anni. Il primo incontro si svolgerà domani alle 9.30 con ’Emozioni in attesa: la magia di nascere’. Parteciperanno un’ostetrica e una pedagogista che parleranno dell’evoluzione del percorso nascita. A seguire le future mamme potranno partecipare ad laboratorio di lettura e coccole e a ’Colora il pancione’. Sabato 14 ottobre si svolgerà, invece, l’incontro sulla gestione del ’Post parto: il ritorno a casa’. Il 21 ottobre si parla di ’Giochi e coccole sonore: esperienze con materiali di riciclo’, un incontro per famiglie con bambini entro 1 anno di età. Infine, sabato 28 ottobre ’Primo anno di vita: mi prendo cura di me’, incontro per famiglie con bambini entro 1 anno di età. "Uno spazio di incontro, informazione e confronto, voluto dal Comune e dedicato ai genitori in attesa e ai neo genitori - spiega l’assessore alla prima infanzia, Antonella Baiano -. Il mestiere del genitore è il più difficile al mondo. Con questi incontri vogliamo dare utili suggerimenti e supporto alle neo-famiglie".