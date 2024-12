Distretto protagonista mondiale

Il caso Prato protagonista mondiale della sostenibilità. Sì proprio così perché nella sessione tecnica del G7 Ambiente sul tessile e la moda si è parlato del nostro distretto. E in particolare ha portato una testimonianza diretta di quanto si sta facendo Roberta Pecci, componente del consiglio generale di Confindustria Toscana nord. Le realtà di Prato e Biella sono state presentate come virtuose ai partecipanti di Francia, Germania, Canada, Usa, Giappone e Regno Unito. Scopo di G7 Act è la definizione di azioni concrete da realizzare su base volontaria, in un orizzonte di breve o medio termine, per sostenere e sviluppare un’industria della moda più circolare e sostenibile. E Prato c’è.