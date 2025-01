Disabili vista e udito. Stop imposta per il Pra

Fra tante tasse da pagare, una buona notizia. Nell’ultima seduta dello scorso anno il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità le modifiche e le integrazioni al regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico registro automobilistico. Con questa importante decisione la Provincia ha introdotto l’esenzione dall’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per le persone con disabilità sensoriali, ovvero con compromissioni nelle capacità di vista e di udito, con un provvedimento che mira a ridurre il carico fiscale per una delle categorie più vulnerabili. Questa misura si inserisce in un più ampio impegno da parte di Palazzo Banci Buonamici nel sostenere le persone con disabilità, promuovendo l’inclusione sociale e la loro mobilità.

L’esenzione dell’imposta, che riguarda tutte le formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione dei veicoli presso il Pubblico registro automobilistico, comporterà una rinuncia a circa 120mila euro di entrate per la Provincia di Prato. Questo mancato introito, tuttavia, rappresenta un piccolo ma significativo passo verso il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità sensoriali, facilitando l’accesso a servizi e risorse in maniera più inclusiva. "La Provincia di Prato si conferma attenta alle esigenze delle persone con disabilità e impegnata a favorire una maggiore equità fiscale per i cittadini in condizioni di fragilità", sono le parole del presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, a nome di tutti consiglieri, unanimi nell’approvare il provvedimento.