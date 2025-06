Direttissima. La cerimonia per gli alpini

A Vaiano, da giovedì a domenica prossimi, i gruppi Alpini di Vaiano, Vernio e Cantagallo, Montemurlo e Prato organizzano una mostra fotografica e una cerimonia per non dimenticare gli anni di Piombo e l’opera di vigilanza svolta dal corpo degli Alpini sulla Direttissima a tutela della sicurezza, ricordando l’attività di presidio attuata dagli Alpini contro il terrorismo in Valbisenzio.

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 alle ore 1.23 una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno Espresso 1486 (“Italicus”), proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera. L’ordigno sarebbe dovuto esplodere nella galleria di 12 chilometri della Direttissima che attraversa l’Appennino Tosco-Emiliano. Morirono 12 persone, i feriti furono 48. Per ridare la fiducia alla gente, nel 1975 lo Stato reagì all’attentato all’Italicus inviando l’esercito a pattugliare la linea ferroviaria Firenze-Bologna. Sul versante toscano arrivarono le truppe delle Brigate Alpine. Erano di stanza a Vaiano e vi rimasero per quasi tre anni.

La festa partirà giovedì con l’inaugurazione della mostra fotografica, completa di audiovisivi, alla Casa del Popolo di Vaiano. Sabato dalle 16 si svolgerà la deposizione di una corona alla galleria ferroviaria di Vernio e di un’altra corona al monumento ai caduti di Cantagallo. L’evento si concluderà domenica alle 9.15 con la scopertura alla stazione ferroviaria di Vaiano della targa ricordo del 50esimo anniversario della presenza degli Alpini sulla Direttissima. Sono previsti gli interventi della sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, del presidente della provincia, Simone Calamai e del presidente della Sezione Ana (Associazione nazionale alpini) di Firenze, Francesco Rossi. Quindi seguirà la sfilata degli Alpini per le vie di Vaiano.