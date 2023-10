Digital marketing al Pin il master. La presentazione

Il Pin con l’Università di Firenze presenta la 17° edizione del master in Digital Marketing, confermando il tasso di occupazione di oltre il 90% entro 3 mesi dalla fine del percorso formativo.

La nuova edizione che si svolgerà tra novembre e aprile, sarà presentata oggi a partire dalle 18 al Pin e on-line giovedì 5 ottobre alle 18.30 (è possibile iscriversi e ottenere il link tramite il sito www.digitalmarketingmaster.it ). Il Master, con la formula weekend (venerdì e sabato), ha l’obiettivo di formare un Digital Marketer, capace di creare una strategia di marketing digitale coerente ed efficace con gli obiettivi aziendali. I docenti, provenienti dal mondo professionale e da quello delle imprese, sono affermati in ambito web a livello nazionale e portano la loro esperienza e competenza in aula. Saranno inoltre organizzati dei laboratori pratici per imparare a utilizzare alcuni strumenti importanti quali Google Analytics, Google Ads, Meta Ads, Linkedin, TikTok, Semrush.

Al termine del percorso formativo sono previste 100 ore di stage presso le imprese. Sostiene il laboratorio anche Confindustria Toscana Nord e Confindustria Firenze. La data di chiusura delle iscrizioni è il 22 novembre.

Maggiori info su: www.digitalmarketingmaster.it

Segreteria organizzativa: [email protected].