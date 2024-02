Dieci nuove aule pronte a settembre

La scuola di legno sarà pronta a settembre. Il nuovo plesso che sorgerà all’interno del polo scolastico di via Reggiana a San Giusto è stato finanziato con fondi provinciali per un valore di 2 milioni 400mila euro, prevede la realizzazione di un edificio scolastico su due piani, che ospiterà 10 aule, un’aula dedicata ai ragazzi disabili, oltre alla sala insegnanti con archivio e due blocchi bagni disposti su entrambi i livelli. La struttura, con una superficie totale di 600 mq, è stata realizzata in legno, con fondamenta in cemento armato e parti in metallo, dove sono stati installati un impianto fotovoltaico e pompe di calore per un approccio eco-friendly.

"Il sopralluogo è stata un’occasione per monitorare l’avanzamento dei lavori, osservare da vicino i progressi compiuti e discutere delle prossime fasi del progetto – dichiara il presidente Calamai – Come da cronoprogramma il nostro obiettivo è rendere disponibile l’edificio per il prossimo anno scolastico. Infatti, la realizzazione di questa scuola permetterà di dare respiro a quella che è un’esigenza incombente delle scuole superiori, ovvero la necessità di nuovi spazi per la didattica. Si tratta di un progetto strategico pensato per una didattica innovativa ed inclusiva, all’interno di una struttura moderna e sostenibile".