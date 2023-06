“Della Lana e della Seta”, torna la manifestazione per gli amanti dei cammini

Prato, 14 giugno 2023 - Sabato 24 e domenica 25 giugno torna “Della Lana e della Seta”, la manifestazione dedicata a tutti gli amanti dei cammini e alla Via che unisce Bologna e Prato. L'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, prevederà alcune novità e un ricco programma che movimenterà le piazze e le vie di Castiglione dei Pepoli e Montepiano. Dando un'occhiata al calendario di eventi, troviamo il concerto dei Marlene Kuntz, famosa band rock italiana, al Teatro Comunale di Castiglione dei Pepoli (il sabato sera) all’interno del cartellone del festival Crinali, le Ville aperte con accesso ai giardini storici di Montepiano (Villa Strozzi, Villa Torre Alpina, Mulino del Saetti, Villa Bega, Ville Sperling e Villa Buccioni) il sabato e la domenica pomeriggio, e la presentazione del progetto di Land Art sulla Via della Lana e della Seta (il sabato sera al Mulino Saetti a Montepiano). La rassegna si chiuderà domenica sera con una “trasferta” del Centro Pecci Books Festival: una passeggiata letteraria con il celebre scrittore e giornalista Mauro Garofalo a dialogo con Giacomo Forte fino al Parco del Poggetto.

Altra novità di quest'anno sarà l’apertura anche della domenica sera (oltre alla cena del sabato e al pranzo della domenica) delle Cucine della Via, nella piazza principale di Castiglione dei Pepoli, occasione per assaporare le eccellenze tosco-emiliane del territorio. A far da cornice agli stand dei ristoratori e delle associazioni della Via della Lana e della Seta, oltre al mercato di produttori e artigianato, ci sarà anche un’area eventi dedicata alle aziende agricole del territorio che potranno raccontare i loro prodotti e farli degustare a tutti gli appassionati di cibo di alta qualità a chilometro zero. E ancora, un ricco programma “doppio”, diviso tra Castiglione e Montepiano: trekking musicali con concerti nei boschi e sui crinali, passeggiate urbane alla scoperta di luoghi di villeggiatura del passato, laboratori per bambini, visite guidate al Museo Paolo Guidotti, degustazioni, colazioni e aperitivi con prodotti di montagna. Per entrambe le giornate, per chi fa escursioni, sarà possibile acquistare la Bisaccia del Viandante, il cestino di prodotti tipici locali con zainetto e borraccia riutilizzabili, ecologici ed esclusivi della Festa della Via della Lana e della Seta.

"La Festa della Via della Lana e della Seta è ormai un appuntamento centrale nella promozione del Turismo lento e sostenibile del nostro ambito turistico - dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi - Anche quest'anno abbiamo una programmazione di qualità, con eventi che coinvolgono la storia, l'arte, la natura e l'enogastronomia del nostro territorio. Grazie a tutti i Comuni del tavolo della Via per l'organizzazione di questo importante evento". Per maggiori informazioni e per il programma completo della Festa del 24 e 25 giugno: www.viadellalanaedellaseta.com/festa. Tutte le info: [email protected] - 379 113 5432 (infopoint di Castiglione dei Pepoli).