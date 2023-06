Degrado a Prato, i casi in aumento, denuncia la consigliera comunale di FdI

"Degrado a Prato, i casi sono in aumento". A denunciarlo è la consigliera comunale di FdI Patrizia Ovattoni che punta il dito contro due casi di palese degrado. Un caso riguarda un camion abbandonato in viale Nam Dinh vicino al cavalcavia della ferrovia mentre l’altro una roulotte abbandonata accanto a una discarica a cielo aperto in via Saccenti. "Queste situazioni – dice Ovattoni – vanno avanti da giorni senza che il Comune sia intervenuto per rimuoverle". In particolare il camion si trova sulla corsia di un distributore di benzina e "potrebbe costituire un intralcio". "La corsia – aggiunge Ovattoni –, in caso di fila, potrebbe essere utile ai mezzi di soccorso per passare. Quindi non capisco perché non si provveda a rimuoverlo. È assurdo che nessuno intervenga perché questo ricade sui cittadini che pagano le tasse per avere una città vivibile e decorosa", conclude.