Prato, Declassata in tilt: 10 auto in panne dopo rifornimento di carburante

Prato, 5 marzo 2025 – Una decina di auto questa mattina, 5 marzo, si sono guastate, una dopo l’altra, mentre percorrevano la Declassata. E’ facile immaginare come la circolazione sia andata subito in tilt, sia per l’ora di punta sia per l’intervento di più carroattrezzi necessari per rimuovere i mezzi dalla carreggiata di destra: il tratto che si è paralizzato è quello compreso tra la rotonda di via dei Trebbi e quella di Capezzana.

Per regolare il traffico sono subito sopraggiunte le pattuglie della polizia municipale. Sarebbero circa una decina la auto in panne, con molta probabilità il motivo dei guasti delle auto è dovuto al carburante che è stato usato per fare rifornimento. Sono in corso accertamenti per capire se davvero l’origine dei guasti è legata al carburante e poi eventualmente per individuare il distributore dove i conducenti hanno fatto rifornimento.