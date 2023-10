Dalla fabbrica tessile al PrismaLab. Rinasce un pezzo di Macrolotto zero

Un pezzo di Macrolotto zero recuperato. Lunedì è in programma l’inaugurazione del PrismaLab che ha preso il posto dell’ex fabbrica Pieri, storico insediamento industriale di oltre 3mila metri quadrati tra via Pistoiese e via Filzi. Gli spazi "ritrovati" adesso ospiteranno sale di lettura e studio, prestito di libri, coworking per start up e l’Informa Giovani, un nuovo polo culturale nel cuore del Macrolotto Zero. Il taglio del nastro è previsto appunto il 23 ottobre con un ampio programma di appuntamenti a partire dalle 10.

Il Comune sottolinea che l’intervento ha portato in via Pistoiese "nuove funzioni pubbliche" e che l’edificio nato dove c’era l’ex Pieri è "ad emissioni zero e svetta tra le due arterie del quartiere con il caratteristico tetto a capanna delle fabbriche e la torre ispirata alle ciminiere che caratterizzavano il cielo di Prato". La realizzazione del PrismaLab è il frutto di un’operazione di recupero del Piano di innovazione urbana (Piu), cofinanziato dal Comune e dalla Regione con un investimento complessivo di 8 milioni e 200mila euro (6 milioni della Regione e 2,2 del Comune).

Dopo la realizzazione del playground di via Colombo, sorto al posto di un deposito industriale abbandonato, e del mercato coperto di via Giordano, dove prima c’era l’ex follatura Forti, PrismaLab è il terzo e ultimo tassello del Piu, bando regionale del 2016 a cui il Comune partecipò con l’obiettivo di rigenerare il Macrolotto Zero, un tempo uno dei motori produttivi del distretto industriale tessile.

Le start up che avranno sede nel PrismaLab a partire da lunedì sono AWhy srl, Hegoplan srl, Bes Tecnology, QTI, Pentago, Mea Menu, Rifò, Moebus. Tutte le novità e gli eventi ospitati nel nuovo spazio saranno pubblicati nel sito di Prisma Prato in un’area dedicata.

I giovani, che saranno i principali utenti dei nuovi servizi, saranno i protagonisti dell’apertura di PrismaLab: dalle 10 alle 13 ci sarà infatti la presentazione del Progetto Eye di educazione all’imprenditorialità nelle scuole superiori della città, a cura di ArtsLab, con la partecipazione degli studenti in rappresentanza dei diversi istituti cittadini e i rappresentanti delle associazioni di categoria giovani.