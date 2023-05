Dal centro storico a Cafaggio: i mercati del fine settimana

Ecco i mercati del weekend in città. Oggi dalle 8 alle 13 la filiera corta di Terra di Prato in piazza del mercato. Oggi e domani torna Collezionare in piazza in San Francesco, con piccolo artigianato, antiquariato, modernariato, oggettistica hand made, abiti e accessori vintage in vendita dalle 9 alle 18.30. Sempre oggi dalle 16 nell’aia della Casa del Popolo di Cafaggio con la primavera arriva anche la Maggiolata Cafaggese: mostra mercato Contadina per la promozione delle piccole produzioni locali e genuine. Ad accompagnare la giornata anche i canti popolari e della tradizione contadina a cura dei Cirimballi. Infine, da ricodare domani il ritorno della Fiera regionale degli ambulanti: organizzata da Anva Confesercenti dalle 8 alle 20 porterà a Prato 118 bancarelle da tutta la regione, con ogni tipo di merci in vendita. La Fiera si svilupperà fra piazza San Francesco, via Sant’Antonino, via San Bonanventura, viale Piave e piazza San Marco (meglio fare attenzione già da questa sera ai divieti di sosta per non ritrovarsi brutte sorprese domani).