Dai giardini alle Regionali di skate. Celeste, il talento scoperto per caso

Tutto è iniziato per gioco quando il Comune di Montemurlo ha inaugurato il ’Montemurlo Central park’, il parco urbano di fronte al municipio, frequentato ogni giorno da tante persone di tutte le età, dai bambini, ai ragazzi, agli anziani. Nel settembre del 2023 Celeste Covotta, 11 anni, montemurlese della frazione Il Mulino, inizia a frequentare lo skate park che si trova nel parco e scopre così una sua naturale attitudine per la tavola con le ruote. Una passione che ben presto si trasforma in agonismo. Meno di due anni dopo Celeste si laurea campionessa regionale juniores ai campionati di skate board che si sono svolti lo scorso 8 giugno a Firenze Campo di Marte. Un lasciapassare per la competizione nazionale. Alta, fisico agile e asciutto, Celeste Covotta è tesserata con l’asd Blackdoor e si allena ogni giorno per diverse ore. Poi, il fine settimana, raggiunge il suo maestro a Marina di Massa dove Celeste va sulla tavola su una pista per l’agonismo. Grande la soddisfazione dei genitori di Celeste e della nonna, Luisella Tarello, che da sempre ha lo sport nel sangue, prima come insegnate di educazione fisica nelle scuole ed ora come preparatrice atletica dei numerosi anziani che frequentano i corsi di attività motoria per la Terza età, promossi dal Comune.

"Siamo contenti che, grazie allo skate park che abbiamo realizzato nel nuovo parco urbano, Celeste abbia potuto scoprire una sua passione e naturale attitudine e le auguriamo di continuare questo percorso in uno sport ancora poco valorizzato a livello italiano", commenta l’assessore allo sport Valentina Vespi. In questi giorni inoltre all’interno del parco urbano sono in corso i lavori di sistemazione della fontana con i getti d’acqua. Un intervento per rendere l’area sempre più bella e accessibile da bambini e ragazzi.