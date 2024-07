Dagli Amici di Ambra donazione all’ospedale

Uno strumento per migliorare l’accuratezza e la sicurezza per i pazienti operati in chirurgia laparoscopica addominale. La consegna dello strumento alla chirurgia generale dell’ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia, è avvenuta da parte dell’associazione "Amici di Ambra Onlus" di Carmignano. Lo strumento, un sistema di acquisizione video laparoscopico Endocam HD Logic 4K con tecnologia ICG Green che andrà in uso nelle sale operatorie, è stato acquistato grazie a una donazione di 10.000 euro, eredità di Paolo Poli, per onorare i genitori Ferdinando Poli e Cesarina Meoni, a ricordo dei quali sul dispositivo è stata anche apposta una targhetta. Alla consegna erano presenti il direttore di presidio, Giuditta Niccolai, il direttore della chirurgia dell’ospedale Francesco Feroci, la coordinatrice della sala operatoria, Roberta Gentili, il presidente dell’associazione "Amici di Ambra Onlus", Claudio Corsinovi, e Giuseppe Nicodemo donatore per conto di Paolo Poli. "La nuova attrezzatura – spiega Francesco Feroci, direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale – consente di praticare una chirurgia adeguata e moderna, con indubbi benefici per i nostri pazienti, soprattutto in termini di sicurezza e in particolare per coloro che necessitano di una resezione laparoscopica del colon-retto. Accanto ad un’eccezionale magnificazione delle immagini, il sistema - passando dalla luce bianca all’infrarosso, dopo iniezione endovena di verde indocianina - permette di evidenziare con estrema precisione le strutture vascolari, i linfonodi, l’accuratezza delle anastomosi, ottimizzando e rendendo più sicuro ed efficace il gesto chirurgico".