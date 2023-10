Da Volterra 73 all’idea di Celle. Un convegno

"Da Volterra 73 alla Fattoria di Celle. Origini, vocazioni e prospettive paesaggistico ambientali dell’arte contemporanea in Toscana": è il titolo del convegno che si svolgerà fra Volterra e Celle il 27 e 28 ottobrel in occasione del 41° anniversario dell’apertura al pubblico della Collezione di Arte Ambientale costituita da Giuliano Gori (foto) alla Fattoria di Celle (Santomato di Pistoia). La seconda giornata evidenzierà in particolare come Giuliano Gori sia l’artefice della prima collezione privata di arte site specific che, attraverso la possibilità di essere visitata gratuitamente, svolge una funzione sussidiaria a quella pubblica.