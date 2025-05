Da Prato alla Germania: musica e inclusione col concerto dell’orchestra New Naif

Prato, 8 maggio 2025 – Da Prato alla Germania, la musica come strumento di inclusione supera i confini nazionali per creare nuove amicizie. Lo fa attraverso un evento musicale che il 10 maggio alle ore 17 vedrà l’orchestra speciale feat New Naif esibirsi nella cittadina tedesca di Wangen Im Allgau gemellata da molti anni con la città di Prato. La New Naif Società Cooperativa Sociale Onlus gestisce dal 1986 un Centro Diurno per Disabili a Prato. “Dal 2021 – ha detto il presidente Mirko Guasti - abbiamo intrapreso una collaborazione con l'affermato musicista jazz Stefano Tamborrino, che ha condotto un laboratorio musicale-esperenziale all'interno del nostro Centro Diurno, avvicinando i nostri ospiti alla musica ed insegnando loro le regole base per poter coesistere all'interno di un orchestra”. Una peculiarità del laboratorio è la possibilità data agli ospiti di potersi sperimentare non solo nel suonare strumenti tradizionali, ma anche nel costruirne di nuovi con materiale di recupero come bottiglie riciclate, vecchie chiavi, forassiti, tubi di cartone e molto altro. Attraverso il lavoro svolto nel laboratorio, Tamborrino ha portato gli ospiti del Centro ad esibirsi già in vari concerti: nel 2022, 2023 e 2024 a Prato in occasione del Festival Prato Estate e nel 2023 a Palinuro (SA) all'interno del Festival “Dialoghi Mediterranei”. In tutte queste occasioni il maestro Tamborrino si è avvalso anche della collaborazione del bassista Alessandro Cianferoni. “Ad ogni concerto – spiega il presidente Guasti - Tamborrino ha voluto alzare l'asticella, ponendo sempre nuovi obiettivi all'orchestra composta dai ragazzi della New Naif, portandoli dal 2024 ad esibirsi senza il supporto sul palco degli operatori del Centro Diurno. Quest'anno, grazie alla collaborazione con il Comune di Prato, ente patrocinatore, del Comune di Wangen Im Allgau e dell'Associazione Prato-Wangen, l'Orchestra della New Naif, condotta dal maestro Stefano Tamborrino, si esibirà a Wangen Im Allgau, in Germania, sabato 10 maggio. E grazie al nostro viaggio, il gemellaggio si arricchirà di un aspetto sociale che ancora non l'aveva caratterizzato. Durante il viaggio, che durerà 4 giorni (dal 9 al 12 maggio), una delegazione del Centro Diurno New Naif visiterà il Centro per Disabili St. Konrad ad Haslach, sito nelle vicinanze di Wangen, nella speranza di poter far nascere un'amicizia che possa vedere gli utenti e gli operatori del Centro tedesco ospiti in futuro in Toscana. Attraverso il concerto e il viaggio che gli ospiti della New Naif faranno in Germania, vogliamo percorrere un altro scalino verso l'integrazione dei nostri ragazzi nella società, uno degli obiettivi primari del nostro lavoro”.