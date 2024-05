Da Pescara a Prato nel tir. Salvati cinque cuccioli

Avventura a lieto fine per cinque gattini appena nati trovati dai dipendenti di una ditta di Prato all’interno del rimorchio di un tir. I piccoli hanno passato le loro prime ore di via viaggiando da Pescara a Prato dove il camion era diretta. Tanta la sorpresa dei dipendenti dell’azienda pratese quando si sono trovati davanti all’inaspettata scatola piena di mici. I gatti sono stati recuperati grazie all’intervento congiunto dei volontari della Lav, in collaborazione con i vigili del fuoco e con l’Oasi felina La Bogaia. L’allarme è scattato quando i magazzinieri di una azienda di Prato, durante le operazioni di scarico della merce, hanno scoperto la presenza dei cuccioli all’interno di uno scatolone dove mamma gatta li aveva partoriti. Evidentemente la micia si era spaventata e allontanata durante le operazioni di carico avvenute a Pescara mentre lo scatolone con all’interno la cucciolata veniva caricato sul mezzo di trasporto.

Purtroppo mamma gatta non ha potuto seguire i cuccioli nel lungo viaggio durato circa cinque ore, evidentemente spaventata durante le operazioni di carico avvenute nella città abruzzese si è allontana mentre lo scatolone veniva caricato dagli addetti, ignari del contenuto, sul tir che posi si è messo in viaggio.

I cinque cuccioli saranno ora accuditi da Lav e dai volontari dell’Oasi felina di Prato con amore e dedizione fino al completo svezzamento, per poi essere pronti per una nuova vita all’interno di famiglie amorevoli che vorranno prendersene cura. I gatti sono tutti in salute e la disavventura per fortuna si è conclusa a lieto fine. Nonostante la lontananza dalla madre nelle prime ore di vita sono riusciti a sopravvivere. Subito nutriti e accuditi presto saranno abbastanza cresciuti per essere adottati. "La collaborazione sinergica tra la Lav, i vigili del fuoco e l’Oasi felina di Prato – spiega da Cristiano Giannessi, responsabile Lav Prato - ha dimostrato quanto sia fondamentale l’unione di forze e competenze per affrontare situazioni di emergenza e garantire il benessere degli animali. Continueremo a lavorare instancabilmente per proteggere e difendere tutte le forme di vita, con la speranza di un mondo più compassionevole e rispettoso verso tutti gli esseri viventi. un impegno straordinario nel garantire il benessere degli animali, in questo caso, riuscendo a salvare i 5 cuccioli".