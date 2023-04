Da Johnny Cash a Falcone e Borsellino

Due spettacoli a teatro questa domenica. Alle 18 al Teatro Magnolfi "L’uomo in bianco – La storia del libro scritto da Johnny Cash" con Andrea Dezi e Riccardo Bianchini, in collaborazione con Piano B edizioni, casa editrice nata a Prato nel 2008. La pièce è ispirata dall’unico libro scritto dal grande cantautore americano sulla figura di San Paolo, volume che sarà dato in omaggio con l’acquisto del biglietto. Intorno alle 19, subito dopo lo spettacolo, nel foyer saranno presenti i protagonisti insieme ai titolari di Piano B edizioni per condividere con chi vorrà questo progetto dedito a dare una seconda vita, in forma diversa, ai libri. Per info e prenotazioni: 333 8193514 o [email protected] Al Fabbricone ultima replica alle 16.30 de "L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo", diretto Chiara Callegari su testo di Claudio Fava, con Simone Luglio nei panni di Falcone e Giovanni Santangelo (foto) nel ruolo di Borsellino. Lo spettacolo ripercorre gli ultimi mesi di vita dei due magistrati: fatti noti e meno noti, pubblici e intimi, per raccontare fuori dalla cronaca e lontano dalla commiserazione, la forza di quegli uomini, il loro senso profondo dello Stato, ma anche l’allegria, l’ironia, la rabbia.