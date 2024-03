Da Biagioni a Giacomelli: "Grande perdita"

Tanti i messaggi di stima e cordoglio per la scomparsa di Del Vecchio. "Non si è mai risparmiato, nemmeno negli ultimi giorni della sua vita, nonostante la malattia. Ci mancheranno moltissimo la sua lucidità politica e la sua umanità. A nome di tutto il Pd pratese le più profonde condoglianze alla famiglia", le parole del segretario provinciale Marco Biagioni. "Un esempio, una guida per tutti coloro che si affacciavano alla politica, che non smetterà di ispirarci", ha detto Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano. "Un politico di spessore, figura di riferimento per la sinistra e il centrosinistra, un uomo delle istituzioni. Lascia un grande vuoto nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo", secondo il deputato Pd Marco Furfaro. "Ricordo Gianni con grande affetto – dice il presidente della Provincia Simone Calamai – la sua tempra, il suo impegno e il suo grande amore per la politica. La sua scomparsa mi addolora". L’assessore Benedetta Squittieri: "Ci insegnò la pazienza e a porre le nostre cose in un orizzonte più ampio. Da lui ho ereditato la segreteria Ds nel 2006, io trentenne inesperta e lui riferimento per tutti. Tante scelte diverse poi nel nostro percorso. E un affetto enorme". Anche l’ex sottosegretario Antonello Giacomelli lo ricorda: "Venivamo da culture politiche diverse, ma che conoscevano il primato della politica e il valore del rispetto. Ci siamo trovati in contrapposizione quando si trattò di scegliere il sindaco dopo Mattei, ma abbiamo sempre mantenuto un rapporto di reciproca stima e dopo qualche anno abbiamo trovato anche il modo di ironizzare insieme su noi stessi e sugli esiti di quel momento che fu certo un dispiacere per entrambi. La scomparsa di Gianni è per tutti la perdita di una persona di valore". Messaggi di cordoglio da Villa Fiorita: "Siamo addolorati. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti in questi anni gli hanno voluto bene. Ci mancherà molto", dice Beatrice Bardazzi, presidente del cda. Infine, Sinistra civica ecologista, per voce di uno degli amici più cari, Daniele Panerati: "Un compagno, un amico, una persona perbene, animato da una passione civile e politica che non è mai venuta meno, anche quando colpito da vicende dolorose, senza risparmio nonostante la malattia. La perdita di Gianni è un grande dolore".