"Corso gratuito di disostruzione pediatrica a Poggio a Caiano: impara a salvare la vita dei bambini in caso di soffocamento"

Corso di disostruzione pediatrica a Poggio a Caiano. È rivolto a genitori, nonni, fratelli e sorelle grandi, educatrici e le manovre insegnate permettono di salvare la vita ai bambini che, in modo accidentale, ingeriscono o inalano corpi estranei (monete, pezzi di giocattoli..). Anche piccoli oggetti o alimenti possono ostruire, infatti, le vie aeree in maniera parziale o completa. Il soffocamento da ingestione è un evento abbastanza frequente, soprattutto nella fascia di età compresa tra 6 mesi e 3 anni. Cosa fare in questa situazione di emergenza? Il primo soccorso da prestare lo spiegherà il personale della Misericordia martedì 13 febbraio alle 16 alla farmacia Zeppini in via Risorgimento. Per prenotazioni: whatsapp 338.4816300. Il corso è gratuito.