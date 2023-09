Corsi per la terza età Partono le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di attività motoria per la terza età per l’anno 2023-2024 riservati ai cittadini residenti che abbiano compiuto il 60 anni. Le lezioni partiranno lunedì 2 ottobre e si concluderanno il 31 maggio 2024.

I corsi si svolgeranno tutti in varie palestre del territorio. A Fornacelle le lezioni si terranno alla palestra della scuola media Salvemini-La Pira di via Deledda il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30, il sabato dalle 9.30 alle 10.30. A Bagnolo il corso si svolge nella palestra della primaria Hack in via Micca, il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30, il sabato dalle 9.30 alle 10.30. Infine, a Oste nella palestra della scuola Anna Frank le lezioni sono previste il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

"L’attività motoria per la terza età rappresenta un’importante opportunità per prendersi cura della propria salute ma anche di socializzare e di stare insieme – dice l’assessore allo sport, Valentina Vespi – La ginnastica viene svolta da operatori qualificati e tutte le attività hanno prezzi accessibili a tutti, infatti, la quota mensile è pari a 10 euro"

Le iscrizioni si ricevono allo Sportello al Cittadino (piazza Don Milani, 3) telefono 0574-558341: in orario dal lunedì al venerdì 8.30-13, il sabato 8.30-12.30. Gli interessati ai corsi di attività motoria dovranno aver compiuto 60 anni, essere residenti a Montemurlo, versare una quota mensile di frequenza pari a 10 euro. Alla domanda non occorre allegare la certificazione medica. Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio sport ( via Bicchieraia, 5- Montemurlo) telefono 0574558577 email: [email protected]